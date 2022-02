Meret: «Il Barcellona ci darà filo da torcere, ma sappiamo che possiamo farcela» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Napoli-Barcellona, il portiere del Napoli Alex Meret. Sarà lui tra i pali, stasera, nella partita di Europa League allo stadio Diego Armando Maradona. possiamo considerarla la partita più importante della tua carriera? «Sicuramente è tra le partite più importanti che abbia mai giocato, è una gara molto difficile contro una grandissima squadra che ci darà filo da torcere, ma sappiamo che possiamo farcela e speriamo di farlo davanti ai nostri tifosi. Ter Stegen mi ha fatto i complimenti? Le sue parole mi fanno piacere, anche lui è un grandissimo. Che stasera vinca il migliore». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Napoli-, il portiere del Napoli Alex. Sarà lui tra i pali, stasera, nella partita di Europa League allo stadio Diego Armando Maradona.considerarla la partita più importante della tua carriera? «Sicuramente è tra le partite più importanti che abbia mai giocato, è una gara molto difficile contro una grandissima squadra che cida, machee speriamo di farlo davanti ai nostri tifosi. Ter Stegen mi ha fatto i complimenti? Le sue parole mi fanno piacere, anche lui è un grandissimo. Che stasera vinca il migliore». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Meret: «Il Barcellona ci darà filo da torcere, ma sappiamo che possiamo farcela» A Sky Sport: «Sicuramente è tra… - NCN_it : #Meret a #Sky: ''#Barcellona grandissima squadra, ma possiamo farcela a passare il turno. Ringrazio #terStegen per… - GazzettinoL : Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fa… - napolista : #NapoliBarcellona, formazioni / Fabian, Insigne e Osimhen titolari Le scelte del tecnico per la partita di Europa… - ParliamoDiNews : Zoff: `Col Barcellona serviranno undici leoni, me li aspettavo meno forti. Meret? Non deve mai sentirsi tranquillo`… -