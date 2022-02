Memo Remigi e il commosso ricordo del padre durante la guerra ha salvato la mia vita (Di giovedì 24 febbraio 2022) Memo Remigi torna alla sua infanzia nel programma condotto da Serena Bortone su RaiUno.A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Memo Remigi torna alla sua infanzia e, in tempi di conflitti, ricorda quando era ancora bambino e il padre ha salvato la sua vita durante un attacco aereo: «Ho capito il significato della Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022)torna alla sua infanzia nel programma condotto da Serena Bortone su RaiUno.A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone,torna alla sua infanzia e, in tempi di conflitti, ricorda quando era ancora bambino e ilhala suaun attacco aereo: «Ho capito il significato della

Advertising

welikeduel : Sesso Occasionale. Memo 'Tananai' Remigi e la #propagandaorkestra #propagandatop #propagandalive - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: ?@memo_remigi_ e @JessicaMorlacc1 omaggiano Riccardo Cocciante a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone - altrogiornorai1 : ?@memo_remigi_ e @JessicaMorlacc1 omaggiano Riccardo Cocciante a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone - altrogiornorai1 : RT @PanariellinaIda: Grazie a @RaiUno per il modo in cui sta raccontando la giornata di oggi grazie anche a @serenabortone agli amici di @a… - PanariellinaIda : Grazie a @RaiUno per il modo in cui sta raccontando la giornata di oggi grazie anche a @serenabortone agli amici di… -