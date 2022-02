(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 febbraio 2022 "L'su larga scalacontro l'Ucraina è semplicemente, la comunità internazionale deve rispondere compatta. Anche per questo ho scritto ...

Advertising

Giacomio_ : RT @ImolaOggi: Ucraina, Meloni: inaccettabile attacco bellico russo - infoitinterno : Ucraina: Meloni, attacco Russia inaccettabile, ora risposta compatta comunità internazionale - infoitinterno : #FLASH# UCRAINA: MELONI, ATTACCO RUSSIA INACCETTABILE, ORA RISPOSTA COMPATTA COMUNITÀ INTERNAZIONALE - Affaritaliani : Meloni: 'Inaccettabile attacco della Russia, garantita a Draghi massima collaborazione da FdI' - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Ucraina, Meloni: Inaccettabile attacco bellico Russia, occidente e comunità internazionale siano uniti a sostegno Kiev… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Inaccettabile

'L'attacco su larga scala della Russia contro l'Ucraina è semplicemente. La comunità ... afferma Giorgia. 'Sarò negli Stati Uniti nelle prossime ore anche per ribadire la nostra ......arrivato anche dopo il 'superamento' nella condanna delle violenze russe anche da parte di Giorgia. Questa mattina il leader di Fratelli d'Italia sui social aveva definito "" l'...Giorgia Meloni, invece, afferma: «Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo ...Condanna netta anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia ed Enrico Letta ... "L'attacco su larga scala della Russia contro l'Ucraina è semplicemente inaccettabile. La comunità internazionale ...