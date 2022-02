Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per la crisi ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - L'Italia reagisce all'attacco russo all'ucraina con un fronte compatto di dura condanna mentre Sergio Mattarella e Mario Draghi convocano i più alti organismi istituzionali di controllo per la tutela della sicurezza e della difesa del Paese. E proprio Draghi sarà in serata a Bruxelles per partecipare a un vertice straordinario Ue. "Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'ucraina. è ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unita' e determinazione" ha detto all'alba Draghi. Nel pomeriggio, alle 16,30, il presidente Sergio Mattarella ha convocato in via straordinaria il Consiglio ... Leggi su agi (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - L'Italia reagisce all'attacco russo all'con un fronte compatto di dura condanna mentre Sergioe Mario Draghi convocano i più alti organismi istituzionali di controllo per la tutela della sicurezza e delladel Paese. E proprio Draghi sarà in serata a Bruxelles per partecipare a un vertice straordinario Ue. "Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'. è ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unita' e determinazione" ha detto all'alba Draghi. Nel pomeriggio, alle 16,30, il presidente Sergiohain via straordinaria il...

