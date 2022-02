Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. La politica italiana condanna la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30». E’ quanto si legge in una nota... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ildi, al Palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30». E’ quanto si legge in una nota...

