Martha Is Dead è disponibile da oggi su PC | Xbox e PlayStation

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Wired Productions e lo studio italiano di spicco LKA confermano il lancio digitale ufficiale dell’attesissimo thriller psicologicoIs, che verrà pubblicatosu PC,4,5 e sui dispositivi della famiglia. Sviluppato in Unreal® Engine 4 da LKA, il pluripremiato studio che ha lavorato all’avventura psicologica The Town of Light,Isè un oscuro thriller psicologico in prima persona ambientato nell’Italia del 1944 che confonde i confini tra la realtà, la superstizione e la tragedia della guerra. Il gioco si apre nel profondo della campagna italiana, mentre le forze Alleate e dell’Asse trasformano il paese in un campo di battaglia. Sulle rive del lago giace il corpo di una giovane donna, ...

LKA pubblicherà nella giornata di oggi (24 febbraio 2022)isin formato digitale su tutte le piattaforme di gioco, ossia PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC . La versione fisica del gioco arriverà invece il prossimo 10 ...A tre giorni dall'uscita, LKA è tornata a parlare diis, con il quinto episodio Uncovered sulle musiche di gioco. L'inizio del video è affidato allo scrittore e director del gioco, Luca Dalcò , che parla di come la scelta di utilizzare tre ...Dopo il successo di The Town of Light, gli italiani di LKA ritornano con nuovo gioco che vi non lascerà indifferenti.L’approccio con Martha Is Dead non è stato affatto semplice, ma ero già pronto dopo aver viaggiato, ormai sette anni fa circa, ...