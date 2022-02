Marquez e il suo tunnel | «Avevo smesso di mangiare | dimagrivo La rivalità è il mio lavoro»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Marc Márquez ora dice di sentirsi più vecchio. Ha già ampiamente raccontato degli infortuni, della diplopia e della depressione. Ma ogni volta che lo fa aggiunge un tono diverso, più autentico. A El Pais racconta lo stato d’animo del campione che cambiato prospettiva, e che nella maturità è forse ancora più agguerrito. “L’anno scorso mi è costato molto. Andare in moto non si dimentica, è come chi sa sciare, che da una stagione all’altra fa la prima discesa con più calma e poi se ne va. Maun limite fisico dovuto al mio braccio. Quando il dolore aumentava, la forza diminuiva e non potevo guidare come volevo. E quando ho iniziato a godermela un po’, è arrivata la lesione all’occhio, che mi ha tenuto fuori per altri due mesi e mezzo. Grazie al dottor Sánchez Dalmau e alla sua pazienza, sono riuscito a guarire. E ora penso al braccio. Perché il braccio non l’ho ...