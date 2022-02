Marchetti: “Olivera nuovo terzino del Napoli al 90% e anche di più” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Marchetti: “Olivera sarà il nuovo terzino? Al 90% e anche di più. Spalletti stima molto Ounas ed Elmas, su Frattesi…”Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Queste le sue parole: SU Napoli – BARCELLONA “La partita dell’andata è stata equilibrata, a mio avviso il Napoli ha accresciuto il proprio spessore. -afferma Marchetti – Se oggi c’è quest’ottimismo di fondo, ora c’è un grado di confidenza maggiore. E questo può fare bene anche alla testa dei giocatori. Sapere di non essere inferiori al Barcellona e di avere una chance da giocarsi in casa è importante. Il Barcellona per vincere deve andare a vincere a ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022): “sarà il? Al 90% edi più. Spalletti stima molto Ounas ed Elmas, su Frattesi…”Luca, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Queste le sue parole: SU– BARCELLONA “La partita dell’andata è stata equilibrata, a mio avviso ilha accresciuto il proprio spessore. -afferma– Se oggi c’è quest’ottimismo di fondo, ora c’è un grado di confidenza maggiore. E questo può fare benealla testa dei giocatori. Sapere di non essere inferiori al Barcellona e di avere una chance da giocarsi in casa è importante. Il Barcellona per vincere deve andare a vincere a ...

Advertising

infoitsport : Sky, Marchetti: 'Al 90% e anche di più Olivera sarà del Napoli in estate' - CalcioOggi : Sky, Marchetti: 'Al 90% e anche di più Olivera sarà del Napoli in estate' - Tutto Napoli - Enzovit : Marchetti: 'Olivera nuovo terzino del Napoli al 90% e anche di più'' - Alessandrolux : Marchetti: “Bremer? L’Inter al momento è in vantaggio. Stesso discorso per Frattesi. Il Napoli ha due esigenze: sos… - Alessandrolux : Marchetti: “Bremer? L’Inter al momento è in vantaggio. Stesso discorso per Frattesi. Il Napoli ha due esigenze: sos… -