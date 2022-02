Marano | irruzione della Polizia nel centro storico | arrestati mamma e figlio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Operazione del commissariato di Giugliano in una palazzina deldi. Due arresti per spaccio di droga in una palazzina delcittadina a nord di Napoli., blitzmadre eCome anticipa Il Mattino, in via Parrocchia, gli agentidi Stato hanno fattoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano irruzione

Teleclubitalia.it

Si sono introdotti nel cuore della notte in un'abitazione di via Cinque Cercole, nella zona collinare di, e sono riusciti ad impossessari di preziosi e contanti per un valore di oltre 4 mila euro. I banditi, entrati in azione la notte scorsa, avrebbero narcotizzato, forse con uno spray, i ...Qualche avvistamento, relativo a testimonianze di ieri, è riferito alla zona diEquo, ma non ...anche piuttosto distante? Related Posts Banchi capovolti e scritte nogreenpass nell'&...Si è concluso con una condanna a due anni, pena sospesa, il processo a carico di C. N., il giovane che nella notte tra il 23 e 24 dicembre 2020 fece irruzione, dopo aver concorso ad una rissa con i pr ...Identificati in poche ore i ladri che hanno fatto irruzione in una caffetteria del Vomero ... sono del vicino comune di Marano, mentre il terzo, 34 anni, è della zona dei Guantai, a Napoli. Il ...