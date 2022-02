Mara Venier, furiosa lite con la figlia di Lamberto Sposini: il motivo incredibile (Di giovedì 24 febbraio 2022) Durante la festa di compleanno organizzata per i settanta anni di Lamberto Sposini, c’è stata una furiosa lite tra Mara Venier e la figlia dell’ex giornalista: i motivi Ieri Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni. Mentre erano in corso i festeggiamenti per l’ex giornalista del TG5 pare che qualcosa non sia andato nel verso giusto. Lamberto Sposini e Mara Venier (Fonte: Instagram)In base a quanto riferito da Dagospia, sarebbe scoppiato un litigio tra la figlia minore del festeggiato e una famosissima invitata, stiamo parlando di Mara Venier. Ma perché le due donne si sarebbero scaldate così tanto? Come ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 24 febbraio 2022) Durante la festa di compleanno organizzata per i settanta anni di, c’è stata unatrae ladell’ex giornalista: i motivi Ieriha compiuto 70 anni. Mentre erano in corso i festeggiamenti per l’ex giornalista del TG5 pare che qualcosa non sia andato nel verso giusto.(Fonte: Instagram)In base a quanto riferito da Dagospia, sarebbe scoppiato un litigio tra laminore del festeggiato e una famosissima invitata, stiamo parlando di. Ma perché le due donne si sarebbero scaldate così tanto? Come ...

Advertising

odio_limone : RT @Lorenzored17: Quindi mi state dicendo che i tweet del Normal Twitter in cui dicono 'per favore non fate la guerra' oppure 'pace pace pa… - VonInWonderland : Mara Venier fa ridere anche me. Però cazzo, usare le gif della Venier per commentare la situazione in Ucraina. Ma… - Lorenzored17 : Quindi mi state dicendo che i tweet del Normal Twitter in cui dicono 'per favore non fate la guerra' oppure 'pace p… - lostinjeru : Amici e amiche sappiate che amo tutti voi che usate le reaction gifs/pics di Mara Venier e Paolo Bonolis. Ogni volta mi piscio #jeru - infoitcultura : Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni: il post su Instagram di Mara Venier -