Mara Venier cacciata dalla festa di Lamberto Sposini, Moglie e figlia l’hanno anche offesa. Cos’è successo davvero (Di giovedì 24 febbraio 2022) La festa organizzata per il compleanno di Lamberto Sposini si è trasformata in un momento di lita tra Mara Venier e la figlia più giovane del famoso giornalista. Lui ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo in seguito a un ictus che lo ha colpito proprio mentre stava per andare in diretta con il Tg e che ha cambiato la sua vita per sempre. Oggi non può muovere metà del suo corpo e non riesce neanche ad esprimersi. Per questo motivo, è stato impossibile per lui continuare nel suo lavoro di giornalista e quindi anche di personaggio del piccolo schermo. Fino al 2011, quando è stato colpito da questo imprevedibile male, è stato un giudice di Ballando con le Stelle. La carriera di Lamberto Sposini è stata costellata di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laorganizzata per il compleanno disi è trasformata in un momento di lita trae lapiù giovane del famoso giornalista. Lui ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo in seguito a un ictus che lo ha colpito proprio mentre stava per andare in diretta con il Tg e che ha cambiato la sua vita per sempre. Oggi non può muovere metà del suo corpo e non riesce nead esprimersi. Per questo motivo, è stato impossibile per lui continuare nel suo lavoro di giornalista e quindidi personaggio del piccolo schermo. Fino al 2011, quando è stato colpito da questo imprevedibile male, è stato un giudice di Ballando con le Stelle. La carriera diè stata costellata di ...

alssqndra : @daniimpera31 porco dio si chiama Mara Venier cercatela su internet se non ci credi - alssqndra : @daniimpera31 Mara Venier COME FAK A NON CONOSCERLA DOVE VIVI - michel_mrk : E questo sarebbe il GURU dei vaccinati, della @mara_venier e di @BrunoVespa. Povera Italia ... Ma come diamine sc… - Stefani04498966 : Mara Venier al compleanno di Lamberto Sposini: lite con la figlia - infoitcultura : Mara Venier, lite furiosa con la figlia di Lamberto Sposini e poi a Domenica in … -