Mangiare pesce fa bene alla salute del cuore: contro infarto e malattie cardiovascolari (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mangiare pesce fa bene alla salute del cuore in quanto allontana il rischio di infarto e malattie cardiache. A sostenerlo sono diversi studi eseguiti nel corso degli anni. Secondo alcuni esperti dell’alimentazione inserire il pesce nella dieta, almeno 1 o 2 volte a settimana, dà benessere alla salute del cuore. Non tutto il pesce, però, ha lo stesso impatto sulla salute. Lo studio arriva dal team di Diabetologia del Policlinico Federico II di Napoli. La professoressa Olga Vaccaro ha guidato i ricercatori e ha fatto importanti dichiarazioni in merito a quello che hanno scoperto. Il team ha analizzato circa 1 milione di persone per un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022)fadelin quanto allontana il rischio dicardiache. A sostenerlo sono diversi studi eseguiti nel corso degli anni. Secondo alcuni esperti dell’alimentazione inserire ilnella dieta, almeno 1 o 2 volte a settimana, dàsseredel. Non tutto il, però, ha lo stesso impatto sulla. Lo studio arriva dal team di Diabetologia del Policlinico Federico II di Napoli. La professoressa Olga Vaccaro ha guidato i ricercatori e ha fatto importanti dichiarazioni in merito a quello che hanno scoperto. Il team ha analizzato circa 1 milione di persone per un ...

