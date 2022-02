“Mamma, papà, vi voglio bene”, il messaggio di un soldato ucraino dopo un attacco russo | VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella giornata di oggi un VIDEO è stato molto ripreso dai media. Mostrava un militare in tuta mimetica che provava a rassicurare la sua famiglia dopo un attacco russo. “Ci hanno sparato con i missili – dice il soldato – ma per fortuna siamo tutti vivi. Comunque… Mamma, papà, vi amo“ “Mamma, papà, vi voglio bene”, il messaggio di un soldato ucraino dopo un attacco russo VIDEO Un soldato ucraino, un ragazzo come noi, dopo i bombardamenti: ‘Mamma e papà vi amo’. Che strazio. #RussiaUkraineConflict ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella giornata di oggi unè stato molto ripreso dai media. Mostrava un militare in tuta mimetica che provava a rassicurare la sua famigliaun. “Ci hanno sparato con i missili – dice il– ma per fortuna siamo tutti vivi. Comunque…, vi amo“ “, vi”, ildi ununUn, un ragazzo come noi,i bombardamenti: ‘vi amo’. Che strazio. #RussiaUkraineConflict ...

