“Mamma Mia!” | stasera in TV si vola in Grecia con il musical che ha conquistato il mondo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Impossibile resistere alle iconiche canzoni dello storico gruppo svedese ABBA. Dai loro successi è nato unche ha battuto ogni record possibile ed il suo adattamento cinematografico non è stato da meno. Complice di questo grande successo un cast eccezionale, che vede tra le sue file il talento ineguagliabile di Meryl Streep, Amanda Seyfried e Colin Firth. La prima serata televisiva si prepara ad accogliere con entusiasmo l’energia catartica di un gruppo che sa e fa sia cantare che ballare. Nel bel mezzo dell’arcipelago greco c’è un isola dove il passato incontra il presente ed è d’obbligo festeggiare. ““, film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd, salpa sul piccolo schermo per un viaggio che vale la pena vivere. La sceneggiatura di Catherine Johnson hail pubblico mondiale, diventando in ...

Advertising

StefanoGuerrera : io mi chiedo come mai qui su Twitter sia impossibile avere una conversazione civile. Son sempre tutti sulla difensi… - chetempochefa : Al tavolo di #CTCF con @fabfazio parliamo di nascite: @iva_zanicchi: “Sono nata in una stalla” @OriettaBerti: “Osv… - CB_Ignoranza : Mamma mia Quaglia, a 39 anni si carica la squadra sulle spalle, fa doppietta e 100° gol con la Samp. Immenso Fabio… - aurora_gianna : Jess ha delle gambe mamma mia ?? #jeru - springartss : mamma mia questa foto scusate ma………. . . . . -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Mia

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

...nelle quali io eci siamo ritrovati vicini a parlare di musica, di quella musica che per lei era in qualche modo uno strumento di liberazione, un modo per dimenticare'. Carla Pozzi...Anche, che ha 72 anni aveva detto che se sarà necessario, andrà anche lei a combattere". TEMI: comunità ucraina notizie olbia ucraina guerra ucraina russia Ultime Notizie La scuola di ...CREMA - La denuncia di Rosa, mamma di quattro figli, due disabili, è andata in diretta televisiva nel programma Pomeriggio Cinque (Canale 5) condotto da Barbara D'Urso. Una situazione che ha ...L'avvocato di parte civile contro la Procura che aveva chiesto una riduzione di pena: "Non è un momento di follia, ma il prodotto di una cultura per cui una donna non si può separare" ...