Malinovskyi uomo copertina, in gol per la sua Ucraina: de Roon padrone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Musso 6: Leggerezza nel prendersi un rischio gigantesco in avvio per un dribbling su Camara che l’arbitro Del Cerro Grande, da valido internazionale, tutela con la punizione a suo favore. Poi attacca il cartello “non disturbare”. Toloi 6,5: Il giallo per non fare ripartire una pericolosa azione e tanta dimostrazione di tranquillità negli interventi a bloccare le velleità avversarie. Demiral 7: Domina sulle palle alte, pulito negli anticipi su Tiquinho, impossibile chiedergli di più (44’st Cittadini s.v.: Un esordio che non dimenticherà facilmente). Djimsiti 6,5: Fischiato dal pubblico greco come un goleador troppo temuto, si ricorda di essere più bravo a difendere. Non ricordo sbavature. Ritrovato anche come adrenalina da spendere. Hateboer 6: Fresco papà, vorrebbe festeggiare con un gol che sfiora soltanto allo scadere con volontà e un inserimento sfortunato. Freuler 6,5: Lavoro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Musso 6: Leggerezza nel prendersi un rischio gigantesco in avvio per un dribbling su Camara che l’arbitro Del Cerro Grande, da valido internazionale, tutela con la punizione a suo favore. Poi attacca il cartello “non disturbare”. Toloi 6,5: Il giallo per non fare ripartire una pericolosa azione e tanta dimostrazione di tranquillità negli interventi a bloccare le velleità avversarie. Demiral 7: Domina sulle palle alte, pulito negli anticipi su Tiquinho, impossibile chiedergli di più (44’st Cittadini s.v.: Un esordio che non dimenticherà facilmente). Djimsiti 6,5: Fischiato dal pubblico greco come un goleador troppo temuto, si ricorda di essere più bravo a difendere. Non ricordo sbavature. Ritrovato anche come adrenalina da spendere. Hateboer 6: Fresco papà, vorrebbe festeggiare con un gol che sfiora soltanto allo scadere con volontà e un inserimento sfortunato. Freuler 6,5: Lavoro ...

