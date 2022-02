Malattie rare, Egidi (Takeda Italia): “Terapie specifiche solo per 1% pazienti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono solo un centinaio le Malattie rare con una specifica terapia a disposizione in Italia. Parliamo di poco più dell’1%. Rimane un drammatico 99%”. Lo ricorda Annarita Egidi, General Manager di Takeda Italia, a pochi giorni dalla XV Giornata mondiale delle Malattie rare (rare Disease Day 2022), che si celebra lunedì 28 febbraio. Ad oggi sono oltre 300 milioni le persone in tutto il mondo che convivono con le Malattie rare, ricorda una nota dell’azienda. La stima in Italia è di oltre 2 milioni di persone. Di queste, una su 5 ha meno di 18 anni. Il 72% di queste patologie ha origini genetiche, il 20% ambientali, infettive o allergiche; il 70% insorge ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sonoun centinaio lecon una specifica terapia a disposizione in. Parliamo di poco più dell’1%. Rimane un drammatico 99%”. Lo ricorda Annarita, General Manager di, a pochi giorni dalla XV Giornata mondiale delleDisease Day 2022), che si celebra lunedì 28 febbraio. Ad oggi sono oltre 300 milioni le persone in tutto il mondo che convivono con le, ricorda una nota dell’azienda. La stima inè di oltre 2 milioni di persone. Di queste, una su 5 ha meno di 18 anni. Il 72% di queste patologie ha origini genetiche, il 20% ambientali, infettive o allergiche; il 70% insorge ...

