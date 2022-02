“Ma che film è?”: Barù se la mangia con gli occhi, tempesta ormonale in arrivo [VIDEO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancora una volta Barù ha dato spettacolo, dimostrando in maniera plateale tutta la sua attrazione per una delle gieffine, lasciando così intendere che a breve i due potrebbero essere sopraffatti da una tempesta ormonale. Barù (fonte youtube)La scena offerta in queste ore dal Grande Fratello Vip rimarrà nella storia del reality show targato Mediaset. Tutto il merito va attribuito a Barù, che in questo modo non fa che alimentare le tante voci che corrono sul suo conto. Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, Barù ha intrattenuto un rapporto ambiguo con quasi tutte le donne del programma, producendosi in avance spregiudicate poi finite nel nulla. Questo vale per Soleil, Delia, e per Jessica Selassié, la quale per altro ci ha messo parecchio del suo con avance è assai ... Leggi su ck12 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancora una voltaha dato spettacolo, dimostrando in maniera plateale tutta la sua attrazione per una delle gieffine, lasciando così intendere che a breve i due potrebbero essere sopraffatti da una(fonte youtube)La scena offerta in queste ore dal Grande Fratello Vip rimarrà nella storia del reality show targato Mediaset. Tutto il merito va attribuito a, che in questo modo non fa che alimentare le tante voci che corrono sul suo conto. Da quando è entrato nella casa di Cinecittà,ha intrattenuto un rapporto ambiguo con quasi tutte le donne del programma, producendosi in avance spregiudicate poi finite nel nulla. Questo vale per Soleil, Delia, e per Jessica Selassié, la quale per altro ci ha messo parecchio del suo con avance è assai ...

