M5S | Meleo-Ferrara | su Roma-Lido in servizio tre nuovi treni

(Di giovedì 24 febbraio 2022)– “Sullaè flop dei tre ‘che da ieri sarebbero in circolazione, ma insolo per un’ora: infatti Atac ha deciso di non mettere a regime i convogli appena revisionati perché sono molto vecchi e potrebbero rompersi di nuovo. Intanto fra una corsa e l’altra passano in media 26 minuti e i pendolari sono letteralmente allo stremo, esasperati da questa situazione.” “In sostanza, le tre elettromotrici MA200 che aveva promesso l’assessore Eugenio Patanè per lasono una bufala colossale, perché in realtà non hanno superato il collaudo e non sono uscite dall’officina.” “Dunque si rivela il più classico dei bluff a danno della cittadinanza la sua dichiarazione sull’entrata indelle tre ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Meleo

Così in una nota congiunta la capogruppo delin Aula Giulio Cesare Lindae il consigliere e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara ().Laparla di una scelta che peraltro va contro la direzione stessa impressa dalla comunità internazionale per combattere i disastrosi cambiamenti climatici già in atto. 'Sulla tratta di via ...Meleo-Ferrara (M5s): "Le tre elettromotrici MA200 che aveva promesso l'assessore Eugenio Patanè per la Roma-Lido sono una bufala colossale perché in realtà non hanno superato il collaudo e non sono ...Sulla strada intrapresa dalla nuova Giunta è intervenuta proprio l’ex assessore dell’Amministrazione Raggi che tanto si era spesa per quest’opera, Linda Meleo: “E’ davvero una scelta priva di ogni ...