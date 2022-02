Lukaku, ritorno di fiamma con l'Inter? Tam-tam impazzito, ma l'ostacolo è la russa Marina... (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romelu Lukaku-Inter, è se fosse ritorno di fiamma la prossima stagione? La partenza di scorsa estate è stata devastante, e il club, scrive La Gazzetta dello Sport, oggi ha altri piani, con Beppe Marotta che ha già puntato Gianluca Scamacca, la punta del Sassuolo che (insieme a Giacomo Raspagori) ha colpito e affondato l'Inter nell'ultimo match di San Siro. Per di più, l'attaccante neroverde è italiano, giovane, affamato, con una valutazione ragionevole, per un trasferimento a prezzi più nella norma rispetto a quello che Interesserebbe “Big Rom”. Inter, investimenti moderati. E lo stipendio di Lukaku oggi non lo è… Già lo scorso agosto, quando Lukaku aveva chiesto alla dirigenza nerazzurra la cessione al Chelsea, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romelu, è se fossedila prossima stagione? La partenza di scorsa estate è stata devastante, e il club, scrive La Gazzetta dello Sport, oggi ha altri piani, con Beppe Marotta che ha già puntato Gianluca Scamacca, la punta del Sassuolo che (insieme a Giacomo Raspagori) ha colpito e affondato l'nell'ultimo match di San Siro. Per di più, l'attaccante neroverde è italiano, giovane, affamato, con una valutazione ragionevole, per un trasferimento a prezzi più nella norma rispetto a quello cheesserebbe “Big Rom”., investimenti moderati. E lo stipendio dioggi non lo è… Già lo scorso agosto, quandoaveva chiesto alla dirigenza nerazzurra la cessione al Chelsea, ...

