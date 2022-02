Lukaku frustrato al Chelsea | messaggio chiaro alla sua amata Inter

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Come riportato dGazzetta dello Sport, il belga starebbe pensando a come poter tentare di convincere l'a riprenderlo. Nei due anni nerazzurri (2019 - 2021), Romeluè andato...

Romelunon si integra con il gioco di Thomas Tuchel e l'allenatore non pare disposto a modificare il suo credo per il nazionale belga.ripensa alla sua Inter Con soli 10 gol stagionali (...I desolanti highlights personali dicontro il Manchester City: sul Guardian , Jonathan Wilson ha scritto che "non c'è da stupirsi che Tuchel fosseper la prestazione del suo ...Il ritorno ai Blues si sta trasformando in un incubo per l'attaccante belga che sogna di tornare a Milano, sponda nerazzurra. Sarebbe pronto a decurtarsi lo stipendio.Gli uomini di Tuchel sono stati frustrati per lunghi periodi della resa dei conti ... Un'altra prestazione poco entusiasmante di Romelu Lukaku nel fine settimana potrebbe portare Tuchel a considerare ...