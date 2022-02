Love Is In The Air, Anticipazioni: Melo in Ospedale Dopo Aver Rifiutato Burak! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Melo capisce di non provare dei sentimenti per Burak e così lo rifiuta, respingendo la sua proposta di nozze. Dopo accade qualcosa di imprevisto… Nelle prossime puntate di Love Is In The Air, oltre alle vicende di Eda e Serkan, la protagonista sarà anche Melo. Il rapporto tra lei e Burak sarà pieno di alti e bassi, fino ad arrivare al colpo di scena del rifiuto. Successivamente, l’amica di Eda finirà anche in Ospedale. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Melo rifiuta Burak! Nelle puntate già andate in onda in Italia, i telespettatori hanno visto Melo innamoratissima di Burak. I due si sono ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 24 febbraio 2022)Is In The Air, puntate turche:capisce di non provare dei sentimenti per Burak e così lo rifiuta, respingendo la sua proposta di nozze.accade qualcosa di imprevisto… Nelle prossime puntate diIs In The Air, oltre alle vicende di Eda e Serkan, la protagonista sarà anche. Il rapporto tra lei e Burak sarà pieno di alti e bassi, fino ad arrivare al colpo di scena del rifiuto. Successivamente, l’amica di Eda finirà anche in. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche:rifiutaNelle puntate già andate in onda in Italia, i telespettatori hanno vistoinnamoratissima di Burak. I due si sono ...

