Love is in the air anticipazioni 24 e 25 febbraio 2022, Eda gelosa di Deniz

Nelle puntate di Love is in the air in onda il 24 e il 25 febbraio 2022 vedrete come Eda sarà davvero in ansia per le sorti della Art Life dopo aver scoperto da Piril che è andato male l'affare con il Qatar. Le due mettono in atto un piano che però viene mandato all'aria da Ayfer, quando viene a sapere il disastro finanziario che ancora Serkan non conosce. Come usciranno da questo guaio? Seguite i prossimi episodi anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

