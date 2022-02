Louis di Lussemburgo torna single | il vero motivo della rottura con Scarlett

Advertising

VanityFairIt : È saltato tutto: «Non ci sposiamo. Divergenze di opinione ci hanno portato a prendere questa decisione» -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Lussemburgo

Ildovrà rinunciare al royal wedding che aspettava da mesi. Il trentacinquenne principee la trentenne avvocatessa parigina Scarlett - Lauren Sirguen non si sposano più . La Casa ......ARGENTINA BIRKNER de MIGUEL Tomas ARMENIA HARUTYUNYAN Harutyun AUSTRALIA MUHLEN - SCHULTE...ZVEJNIEKS Miks LIBANO ARNOUK Cesar LIECHTENSTEIN PFIFFNER Marco LITUANIA DRUKAROV Andrej...C’è un principe azzurro single in più in giro da qualche giorno. Si tratta di Louis di Lussemburgo, terzogenito del Granduca Henri e della granduchessa Maria Teresa. Da palazzo, già qualche giorno fa, ...Il Principe Louis del Lussemburgo ha annullato il Royal Wedding con l’avvocatessa Scarlett-Lauren Sirgue, spiegando perché non si sposa più.