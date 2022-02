Lombardia, Sala dà la sveglia a Letta: «Il centrodestra è strafavorito per le Regionali» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Più che una garbata sollecitazione, è un vero e proprio allarme. A lanciarlo all’indirizzo di Enrico Letta, il sindaco di Milano Beppe Sala: «Posto che c’è solo da rimontare e posto che è chiaro che è strafavorito il centrodestra – ha scandito -, l’unica possibilità è fare una campagna molto lunga». Il riferimento del primo cittadino riguarda le elezioni Regionali del prossimo anno. Lo spunto è emerso nel corso del confronto con Luca Bernardo, suo sfidante alle amministrative dello scorso anno, organizzato a Palazzo Marino dall’associazione Cronisti in Comune. Così Sala in un dibattito a Milano «Quando andremo a votare – ha detto ancora Sala – il centrodestra governerà da quasi trent’anni e non è un caso. È chiaro che noi non siamo abbastanza stati ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Più che una garbata sollecitazione, è un vero e proprio allarme. A lanciarlo all’indirizzo di Enrico, il sindaco di Milano Beppe: «Posto che c’è solo da rimontare e posto che è chiaro che èil– ha scandito -, l’unica possibilità è fare una campagna molto lunga». Il riferimento del primo cittadino riguarda le elezionidel prossimo anno. Lo spunto è emerso nel corso del confronto con Luca Bernardo, suo sfidante alle amministrative dello scorso anno, organizzato a Palazzo Marino dall’associazione Cronisti in Comune. Cosìin un dibattito a Milano «Quando andremo a votare – ha detto ancora– ilgovernerà da quasi trent’anni e non è un caso. È chiaro che noi non siamo abbastanza stati ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lombardia, Sala dà la sveglia a Letta: «Il centrodestra è strafavorito per le Regionali» - AnsaLombardia : Ucraina: Sala, Gergiev condanni o stop collaborazione con Scala. Sindaco Milano, di fronte queste situazioni bisogn… - albetani_volt : @matteosalvinimi Sicuro che sia colpa di #Sala? #Milano è stata amministrata per svariate legislature consecutive d… - NewsMilano2026 : La #BandieraOlimpica è arrivata in Italia Il Sindaco di Milano Sala: “Expo punto di partenza, l’Olimpiade di arriv… - ovidiobaraldini : RT @Gino88253554: @matteosalvinimi Sala sarà il sindaco di Milano ma voi governate in Lombardia da 25 anni e cosa fate??? Una beata minchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Sala Ucraina, comunità a Milano: 'ore di angoscia e paura' A ognuno la sua sua parte', ha concluso Sala. 'La giornata di oggi è iniziata con un sentimento di ... vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. 'In questo momento drammatico di ...

I giovani chef italiani con esperienze internazionali da conoscere a tavola ...chef italiani con esperienze internazionali da passare a trovare almeno una volta tra Lombardia, ... dove l'unione dei loro due stili in cucina e la maestria di Giovanna Danzo in sala, in soli due anni ...

Lombardia, Sala: Letta venga qui, nome del candidato entro estate askanews Lombardia, Bernardo: Regionali? Fontana avrà sempre mio voto Avrà sempre il mio voto". Lo ha detto Luca Bernardo, già candidato del centrodestra per il comune di Milano, che oggi ha partecipato a un incontro a Palazzo Marino con l'ex rivale Beppe Sala.

Lombardia: Sala, 'centrodestra strafavorito per Regionali, Letta chiarisca sue intenzioni' Questa volta dobbiamo provarci con più intensità", ha esortato Sala, spiegando che secondo ... dell’attuale gestione della Regione Lombardia, ma non sarà certamente facile".

A ognuno la sua sua parte', ha concluso. 'La giornata di oggi è iniziata con un sentimento di ... vicepresidente e assessore al Welfare della Regione. 'In questo momento drammatico di ......chef italiani con esperienze internazionali da passare a trovare almeno una volta tra, ... dove l'unione dei loro due stili in cucina e la maestria di Giovanna Danzo in, in soli due anni ...Avrà sempre il mio voto". Lo ha detto Luca Bernardo, già candidato del centrodestra per il comune di Milano, che oggi ha partecipato a un incontro a Palazzo Marino con l'ex rivale Beppe Sala.Questa volta dobbiamo provarci con più intensità", ha esortato Sala, spiegando che secondo ... dell’attuale gestione della Regione Lombardia, ma non sarà certamente facile".