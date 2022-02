Lombardia: Sala, 'centrodestra strafavorito per Regionali, Letta chiarisca sue intenzioni' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - "Posto che c'è solo da rimontare e posto che è chiaro che è strafavorito il centrodestra, l'unica possibilità è fare una campagna molto lunga". Lo ha detto a proposito delle Regionali 2023 il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante un dibattito con Luca Bernardo organizzato a Palazzo Marino dall'associazione Cronisti in Comune. "Quando andremo a votare il centrodestra governerà da quasi 30 anni e non è un caso. È chiaro che noi non siamo abbastanza stati capaci di spiegare ai cittadini lombardi che possiamo fare meglio. Questa volta dobbiamo provarci con più intensità", ha esortato Sala, spiegando che secondo lui "alla fine Fontana si ricandiderà". "Il percorso non è facile, quindi credo che sia bene che il segretario del Pd Letta, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - "Posto che c'è solo da rimontare e posto che è chiaro che èil, l'unica possibilità è fare una campagna molto lunga". Lo ha detto a proposito delle2023 il sindaco di Milano Giuseppedurante un dibattito con Luca Bernardo organizzato a Palazzo Marino dall'associazione Cronisti in Comune. "Quando andremo a votare ilgovernerà da quasi 30 anni e non è un caso. È chiaro che noi non siamo abbastanza stati capaci di spiegare ai cittadini lombardi che possiamo fare meglio. Questa volta dobbiamo provarci con più intensità", ha esortato, spiegando che secondo lui "alla fine Fontana si ricandiderà". "Il percorso non è facile, quindi credo che sia bene che il segretario del Pd, come ...

