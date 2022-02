Lo Sport non si fermi e vada avanti senza la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Qualcosa di simile a un boicottaggio, senza che la parola venga ancora evocata apertamente. Il mondo dello Sport ha reagito all’invasione russa dell’Ucraina anche se manca il passo decisivo e definitivo: mettere la Russia fuori da tutto, almeno fino a quando le armi non abbiano cessato di tuonare e sia tornato lo spazio per diplomazia e politica. Tempi di reazione che sono forma e anche sostanza come ha capito l’UEFA dopo giorni di tentennamenti intorno alla vicenda imbarazzante della finale della Champions League in calendario il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo, la casa di Gazprom che di Putin rappresenta il braccio armato commerciale e della stessa UEFA un partner munifico da oltre 300 milioni di euro di sponsorizzazioni negli ultimi dieci anni. Era impossibile che Nyon non intervenisse resistendo alle pressioni di chi, governo ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Qualcosa di simile a un boicottaggio,che la parola venga ancora evocata apertamente. Il mondo delloha reagito all’invasione russa dell’Ucraina anche se manca il passo decisivo e definitivo: mettere lafuori da tutto, almeno fino a quando le armi non abbiano cessato di tuonare e sia tornato lo spazio per diplomazia e politica. Tempi di reazione che sono forma e anche sostanza come ha capito l’UEFA dopo giorni di tentennamenti intorno alla vicenda imbarazzante della finale della Champions League in calendario il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo, la casa di Gazprom che di Putin rappresenta il braccio armato commerciale e della stessa UEFA un partner munifico da oltre 300 milioni di euro di sponsorizzazioni negli ultimi dieci anni. Era impossibile che Nyon non intervenisse resistendo alle pressioni di chi, governo ...

