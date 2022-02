“Lo ha fatto per lei a San Valentino”. Francesco Totti, la scoperta sulla presunta fiamma Noemi. Che regalo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Francesco Totti e ilary Blasi, conferme e smentite. sulla crisi della coppia si è scritto tanto. Non è ancora chiaro se i due si stiano effettivamente lasciando. Lo stesso ex calciatore, dopo la notizia della loro imminente separazione, ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione. Di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono anche stancato di dover smentire” conclude Totti. Poi, però, nel frattempo sono arrivate anche delle voci che in qualche modo rafforzano l’ipotesi della fine della loro storia. Dopo venti anni insieme e tre figli. Dopo la smentita dell’ex capitano ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)e ilary Blasi, conferme e smentite.crisi della coppia si è scritto tanto. Non è ancora chiaro se i due si stiano effettivamente lasciando. Lo stesso ex calciatore, dopo la notizia della loro imminente separazione, ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattuttomia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione. Di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono anche stancato di dover smentire” conclude. Poi, però, nel frattempo sono arrivate anche delle voci che in qualche modo rafforzano l’ipotesi della fine della loro storia. Dopo venti anni insieme e tre figli. Dopo la smentita dell’ex capitano ...

