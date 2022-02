LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si insegue il leader Pogacar. Aggiornamenti dalle 10:00! (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’UAE Tour 2022! Quest’oggi i corridori affronteranno un percorso di 182 chilometri che li porterà da Ras Al Khaimah Corniche ad Al Marjan Island. Con la vittoria nella quarta tappa svoltasi ieri, lo sloveno Tadej Pogacar è diventato il nuovo leader della corsa; ci avviciniamo alla fine del Tour (le tappe in programma sono sette), i rivali hanno intenzione di recuperare il distacco sul corridore del Team UAE Emirates. L’azzurro della Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, è ad appena 2 secondi di ritardo da Pogacar, e proverà senz’altro a lottare per le ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alladella quintadell’UAE! Quest’i corridori affronteranno un percorso di 182 chilometri che li porterà da Ras Al Khaimah Corniche ad Al Marjan Island. Con la vittoria nella quartasvoltasi ieri, lo sloveno Tadejè diventato il nuovodella corsa; ci avviciniamo alla fine del(le tappe in programma sono sette), i rivali hanno intenzione di recuperare il distacco sul corridore del Team UAE Emirates. L’azzurro della Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, è ad appena 2 secondi di ritardo da, e proverà senz’altro a lottare per le ...

Advertising

infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince ed è il nuovo leader. Filippo Ganna sfiora la maglia - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 4 km all’arrivo si infiamma la corsa! - #tappa #DIRETTA: #all’arrivo… - ALE_cycling : RT @Bardiani_CSF: ???? ????? UAE Tour, oggi la prima tappa per scalatori vede all'attacco Luca Rastelli. ?? Vi aspettiamo live dalle ore 11:50… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Rastelli ed Egholm davanti ai -30 km. Si avvicina la salita finale! -… - Bardiani_CSF : ???? ????? UAE Tour, oggi la prima tappa per scalatori vede all'attacco Luca Rastelli. ?? Vi aspettiamo live dalle ore… -