LIVE UAE Tour 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | ritmo basso | il gruppo lentamente si avvicina al finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:54 Attacco, piuttosto velleitario, di Matthew Holmes della Lotto-Soudal. 12:53 Immagine piuttosto inusuale. In testa alper qualche centinaia di metri c’è stato il leader della corsa Tadej Pogacar. 12:51 Si riagganciano quei pochi corridori staccati, ma la Alpecin non demorde. 12:50 Segue la Ineos, sempre prontissimo Ganna a contribuire. Piccola spaccatura in! 12:49 Proprio mentre il copione sembrava ormai scritto, Philipsen e compagni provano ad attaccare! 12:49 Attenzione! Accelerata improvvisa della Alpecin-Fenix! 12:47che si abbassa ulteriormente. Scene già viste in questo UAE. 12:44 Piccolo problema tecnico per il kazako dell’Astana Yevgeniy Gidich. Non dovrebbe avere problemi a rientrare in. 12:41 I ...