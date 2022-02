LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 39-43, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: reazione dei lombardi, che tengono a distanza i padroni di casa! Ultimi dieci minuti di partita (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il terzo quarto, con l’Armani Exchange che chiude avanti di quattro lunghezze (39-43)! Pronta reazione dei greci, ma Milano ha reagito ed è ancora in vantaggio. Pochi minuti e sarà ultimo quarto! 39-43 GIGI DATOME SULLA SIRENA! Fallo immediato di Vezenkov! Infrazione di campo dei padroni di casa! Anche Ettore Messina chiama il minuto di sospensione, con una manciata di secondi rimasti nel cronometro prima della sirena 39-41 Sloukas segna il libero aggiuntivo! -2 Olympiacos, time-out chiamato da coach Bartzokas Fallo tecnico fischiato a Sergio Rodriguez! Meno di 10? alla fine del terzo quarto 38-41 Tap-in vincente di Fall, accorciano ancora i greci per il -3 36-41 Solo un libero segnato da Vezenkov! ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui il terzo quarto, con l’Armani Exchange che chiude avanti di quattro lunghezze (39-43)! Prontadei greci, maha reagito ed è ancora in vantaggio. Pochie sarà ultimo quarto! 39-43 GIGI DATOME SULLA SIRENA! Fallo immediato di Vezenkov! Infrazione di campo deidiAnche Ettore Messina chiama il minuto di sospensione, con una manciata di secondi rimasti nel cronometro prima della sirena 39-41 Sloukas segna il libero aggiuntivo! -2, time-out chiamato da coach Bartzokas Fallo tecnico fischiato a Sergio Rodriguez! Meno di 10? alla fine del terzo quarto 38-41 Tap-in vincente di Fall, accorciano ancora i greci per il -3 36-41 Solo un libero segnato da Vezenkov! ...

zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 33-39 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: break Armani Exchange che tenta l’allungo i g… - zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 18-25 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: greci che provano a rientrare Milano prova a… - Daniele20052013 : Olympiacos Atalanta 0-3: La dea passa il turno sul velluto - AliciaHermosa7 : [LIVE] 2022 Euroleague Basketball Olympiacos vs Olimpia Milano | ???? : - infoitsport : Olympiacos Atalanta 0-3 LIVE: sintesi, tabellino, moviola, cronaca -