LIVE Napoli-Barcellona, Europa League 2022 in DIRETTA: al ‘Maradona’ per cambiare la storia (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Napoli-Barcellona, playoff di ritorno di Europa League. Le due squadre Al gol di Zielinski, Napoli ha sognato di fare il colpaccio in uno stadio come il Camp Nou. Non è stato così, con il pareggio di Ferran Torres su rigore. Al “Maradona” va in scena la partita in memoria di Diego, oltre a quella tra due grandi squadre. Spalletti, per questa gara di ritorno, ritroverà Insigne, Fabian Ruiz e Politano. Resta solo il dubbio su Di Lorenzo, che nell’ultimo allenamento ha lavorato a parte. Il Barcellona, che nell’ultima giornata di Liga ha vinto sul difficile campo di Valencia per 4-1, non vorrebbe salutare in anticipo ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, playoff di ritorno di. Le due squadre Al gol di Zielinski,ha sognato di fare il colpaccio in uno stadio come il Camp Nou. Non è stato così, con il pareggio di Ferran Torres su rigore. Al “Maradona” va in scena la partita in memoria di Diego, oltre a quella tra due grandi squadre. Spalletti, per questa gara di ritorno, ritroverà Insigne, Fabian Ruiz e Politano. Resta solo il dubbio su Di Lorenzo, che nell’ultimo allenamento ha lavorato a parte. Il, che nell’ultima giornata di Liga ha vinto sul difficile campo di Valencia per 4-1, non vorrebbe salutare in anticipo ...

