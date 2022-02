LIVE Napoli-Barcellona 1-4 | Europa League 2022 in DIRETTA | Aubameyang per il poker degli spagnoli

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? OSIMHEN! Insigne lo lancia, lui corre fino in fondo e calcia in scivolata verso il secondo palo. Porta non trovata ma il nigeriano ha davvero dato il massimo. 69? Gol annullato ad Insigne per fuorigioco. Palla morbida di Zielinski, oltre la linea dei difensori per l’esterno azzurro. 65?fermato dall’uscita di Meret a terra. 62? Cambio: fuori Busquets, dentro Gavi. 60? Traoré fa scorrere il pallone da destra in orizzontale, velo di De Jong, e il tiro di prima disupera Meret vicino l’incrocio. 59?: 4-1. 54? Conclusione imprecisa di Pedri, fuori. 51? Tentativo di Zielinski: pallone bloccato dal. 47? Cambio: fuori Demme, ...