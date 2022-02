LIVE Napoli-Barcellona 1-3 | Europa League 2022 in DIRETTA | Piqué cala il tris prima dell’intervallo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Finisce il primo tempo: 3-1sul. A Jordi Alba e Frankie De Jong, aveva risposto il rigore di Insigne.rimette i catalani sul +2. La ripresa, tra meno di un quarto d’ora, su OA Sport! 45+2? Era stato concesso un minuto di recupero. 45+1? Sovrapposizione di Jordi Alba a sinistra su Ferran Torres. Il pallone proposto dentro, dopo una deviazione, arriva ache batte Meret sul secondo palo. 45?SUL 3-1. 44? Destro murato da Mario Rui su Traoré in area. 42? Osimhen lanciato in area, protetto da Araujo senza fallo. 40? Entrati nell’ultima fase del primo tempo. 37? Traoré fermato da Demme sulla destra, dopo un pallone recuperato dal Barça da lontano. 34? Ferran ...

SkySport : Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - glbskripkbcgm : DIRECTO | NAPOLI - BARÇA con EL CHIRINGUITO | Europa League | Chiringuito Inside LIVE LINK ??… - CalcioOggi : Napoli-Barcellona 1-2, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - zazoomblog : LIVE Europa League 24-02-2022 Napoli-Barcellona: segui la diretta del match - #Europa #League #24-02-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...- Barcellona 1 - 3vedi anche Serie A, Cagliari -1 - 1. Bologna - Spezia 2 - 1: gol e highlights Dopo l'1 - 1 al Camp Nou, ilcerca la qualificazione agli ottavi. Ospiti ...«Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso». Luciano Spalletti ha caricato così il suo Napoli alla vigilia della sfida contro il Barcellona per lanciare gli azzurri qualificazione agli ottavi ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Barcellona, ritorno degli spareggi di Europa League. Al Camp Nou è finita 1-1. 45' – Il Barcellona trova il 3 a 1 dopo aver battuto l’angolo, con una ...