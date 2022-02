LIVE Islanda-Italia 53-44 basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Mannion cerca di scuotere gli azzurri (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.45 55-44 Stanno diventando tante le schiacciate di Hlinason. 53-44 Mannion da tre! 53-41 Fridriksson crea separazione con Pajola e segna dalla media. 51-41 Biligha beffa Hlinason e segna. 51-39 Dalla zona della lunetta Michele Vitali. 51-37 Gancio di Hlinason. Massimo vantaggio Islanda con 6’50” a fine terzo quarto. 49-37 Fridriksson da tre punti su seconda chance. 46-37 Hlinason finisce favorito dai cambi difensivi e schiaccia. 44-37 TONUT! Dalla zona della lunetta! 44-35 Subito bene l’asse bianconero Mannion-Pajola! 22:02 Si riparte! 22:00 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto, meno di tre. 21:57 Il dato più importante finora: Italia 11/41 ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.45 55-44 Stanno diventando tante le schiacciate di Hlinason. 53-44da tre! 53-41 Fridriksson crea separazione con Pajola e segna dalla media. 51-41 Biligha beffa Hlinason e segna. 51-39 Dalla zona della lunetta Michele Vitali. 51-37 Gancio di Hlinason. Massimo vantaggiocon 6’50” a fine terzo quarto. 49-37 Fridriksson da tre punti su seconda chance. 46-37 Hlinason finisce favorito dai cambi difensivi e schiaccia. 44-37 TONUT! Dalla zona della lunetta! 44-35 Subito bene l’asse bianconero-Pajola! 22:02 Si riparte! 22:00 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto, meno di tre. 21:57 Il dato più importante finora:11/41 ...

