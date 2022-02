LIVE Islanda-Italia 107-105 basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri sconfitti dopo due supplementari (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.45 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Una buonanotte a tutti i lettori di OA Sport. Prossima partita dell’Italia domenica, sempre contro l’Islanda, ma al PalaDozza di Bologna: a questo punto non si può più sbagliare, non tanto per la prima fase, ma per quel che sarà la seconda. TOP SCORER – Islanda: Hlinason 34; Italia: Mannion 23 Gomitata di Fridriksson su Vitali, naturalmente nessuno fischia, gli Italiani ovviamente protestano, intanto la partita finisce con l’Islanda che (con merito, va detto, per l’andamento) vince questa partita per 107-105. 107-105 1/2 Mannion, che però ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.45 Termina qui la nostra. Una buonanotte a tutti i lettori di OA Sport. Prossima partita dell’domenica, sempre contro l’, ma al PalaDozza di Bologna: a questo punto non si può più sbagliare, non tanto per la prima fase, ma per quel che sarà la seconda. TOP SCORER –: Hlinason 34;: Mannion 23 Gomitata di Fridriksson su Vitali, naturalmente nessuno fischia, glini ovviamente protestano, intanto la partita finisce con l’che (con merito, va detto, per l’andamento) vince questa partita per 107-105. 107-105 1/2 Mannion, che però ...

PianetaBasketIT : Delusione #Italia ???? in Islanda: ko dopo due supplementari - zazoomblog : LIVE – Islanda-Italia 21-18 qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Islanda-Italia #21-18… - zazoomblog : LIVE – Islanda-Italia 11-13 qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Islanda-Italia #11-13… - zazoomblog : LIVE Islanda-Italia 0-0 basket Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: si parte a Hafnarfjordur! - #Islanda-Itali… - PianetaBasketIT : ?? LIVE @FIBA | Italia vs Islanda | Qualificazione Mondiali 2023 -