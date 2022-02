LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: McLaren detta il passo, lavoro specifico per Mercedes (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.22 Alpine in azione con Ocon: Back for more #F1Testing pic.twitter.com/7P8uM8bBAH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24, 2022 15.18 lavoro specifico per Mercedes. La squadra di Stoccarda sta effettuando un programma diverso rispetto a questa mattina quando in pista era presente Lewis Hamilton. 15.15 In pista anche il russo Nikita Mazepin. Il portacolori di Haas rimpiazza il tedesco Mick Schumacher che ha girato questa mattina. 15.12 Russell passa ottavo. Il portacolori della Mercedes ha fermato il cronometro in 1.22.145. La Mercedes sta ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.22 Alpine in azione con Ocon: Back for more #F1ing pic.twitter.com/7P8uM8bBAH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24,15.18per. La squadra di Stoccarda sta effettuando un programma diverso rispetto a questa mattina quando in pista era presente Lewis Hamilton. 15.15 In pista anche il russo Nikita Mazepin. Il portacolori di Haas rimpiazza il tedesco Mick Schumacher che ha girato questa mattina. 15.12 Russell passa ottavo. Il portacolori dellaha fermato il cronometro in 1.22.145. Lasta ...

SkySportF1 : ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - Ruda97_Official : ??BANDIERA ROSSA Nikita Mazepin si è fermato in pista con la sua Haas ?? TEST LIVE - infoitsport : F1 F1 Test Barcellona – Giorno 2 pomeriggio live: scatta il semaforo verde in fondo alla pit lane - Ruda97_Official : AGGIORNAMENTO TEMPI (piloti scesi in pista nel pomeriggio) 5) Latifi - 1:21.894 11) Ocon - 1:23.280 12) Leclerc - 1… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #F1Testing, ore 14.00 si riparte! Seguite con noi la cronaca live -