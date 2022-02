L'italiano a Odessa: supermarket affollati ma senza panico (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Quello che sembrava insensato e improbabile é successo. La Russia ha attaccato. Abbiamo sentito scoppi di bombe intorno alle 5 del mattino. Sono girate notizie di uno sbarco al porto di Odessa, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Quello che sembrava insensato e improbabile é successo. La Russia ha attaccato. Abbiamo sentito scoppi di bombe intorno alle 5 del mattino. Sono girate notizie di uno sbarco al porto di, ma ...

smart_inst : Crisi #Ucraina Intervistato il nostro @UgoPoletti (manager italiano che vive ad #Odessa) al #TG1 (minuto 22.40) c… - SignorAldo : RT @Nerys__: Testimone italiano da Odessa a @RaiNews “Nella notte sentite 3 grosse esplosioni. Pensiamo abbiano colpito le liste dell’aerop… - zazoomblog : La Russia attacca l’Ucraina: sirene a Kiev Esplosioni in varie città. Ristoratore italiano ad Odessa in diretta tv:… - Ilviandante4 : Per imparzialità il #tg3 si collega con lo chef italiano ad Odessa col profilo dove attacca Yanukovich e Putin una… - Nerys__ : Testimone italiano da Odessa a @RaiNews “Nella notte sentite 3 grosse esplosioni. Pensiamo abbiano colpito le liste… -