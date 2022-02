L’invasione russa in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo i combattimenti cominciati questa mattina, l'Occidente sta decidendo quali sanzioni applicare: tutti gli aggiornamenti Leggi su ilpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo i combattimenti cominciati questa mattina, l'Occidente sta decidendo quali sanzioni applicare: tutti gli aggiornamenti

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il mondo si mobilita contro la guerra a fianco dell'Ucraina. In piazza non solo i cittadini ucraini che s… - SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - CislAsl : RT @CislRomaRieti: La @CislRomaRieti al presidio in corso sotto l'ambasciata russa a #Roma. Noi diciamo NO alla guerra e manifestiamo la n… - radiobianconera : ?? Guerra in Ucraina: da Kiev mister Carlo Nicolini racconta la giornata del suo Shakhtar Donetsk. La squadra di De… -