L’inevitabile diffusione di foto e video che | fuori contesto | vengono definiti «attacchi all’Ucraina»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In una fase molto delicata come può essere quella delle prime ore di un conflitto che ha risvegliato l’Europa e l’ha messa di fronte alla brutale realtà dell’invasione e dell’aggressione, è normale che circolino delle immagini e deiche, tuttavia,spacciati per buoni e posti all’attenzione dei media. Avvertimento: questo articolo non èvo e verrà costantemente aggiornato qualora riscontrassimol ulteriori immagini fake e ulteriori contenuti non attribuibili alle attuali fasi del conflitto russo-ucraino. Circolano sicuramente molte fake news sull’Ucraina e molte immagini che tendono a essere divulgate attraverso i social network. LEGGI ANCHE > La prima guerra social d’Europa, ma sono ancora tante le prime informazioni contraddittorie che si diffondono online Fake ...