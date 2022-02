“L’ho vista, ecco chi era”. Miriana Trevisan choc: svela a Signorini l’apparizione al GF Vip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Clamorosa rivelazione di Miriana Trevisan al ‘GF Vip’ e allo stesso conduttore Alfonso Signorini. Dopo quell’apparizione, di cui aveva già parlato con Sophie Codegoni, la showgirl ex ‘Non è la Rai’ è entrata maggiormente nei dettagli e ha lasciato tutti a bocca aperta. E ovviamente il presentatore ha riferito che se ne parlerà nel corso della puntata in diretta del 24 febbraio. Sicuramente il racconto della gieffina ha fatto spaventare anche lo stesso pubblico, incredulo davanti a tutto questo. Questo quanto aveva in un primo momento affermato Miriana Trevisan: “Piacere spirito, ora ciao. Vai, pace…”, ha cominciato a dire l’ex ‘Non è la Rai’. Sophie Codegoni, turbata, le ha chiesto con chi stesse parlando e lei a quel punto l’ha sconvolta: “Con quello spirito! Non lo vedi? Lo hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Clamorosa rivelazione dial ‘GF Vip’ e allo stesso conduttore Alfonso. Dopo quel, di cui aveva già parlato con Sophie Codegoni, la showgirl ex ‘Non è la Rai’ è entrata maggiormente nei dettagli e ha lasciato tutti a bocca aperta. E ovviamente il presentatore ha riferito che se ne parlerà nel corso della puntata in diretta del 24 febbraio. Sicuramente il racconto della gieffina ha fatto spaventare anche lo stesso pubblico, incredulo davanti a tutto questo. Questo quanto aveva in un primo momento affermato: “Piacere spirito, ora ciao. Vai, pace…”, ha cominciato a dire l’ex ‘Non è la Rai’. Sophie Codegoni, turbata, le ha chiesto con chi stesse parlando e lei a quel punto l’ha sconvolta: “Con quello spirito! Non lo vedi? Lo hai ...

Advertising

wbfe : RT @Cambiacasacca: Dove l'ho già vista sta scena? - Giovannaxxx99 : @Demet16879080 Infatti sofy l ho vista propensa a far finta di nulla.. lui ingigantisce le cose ..k ha detto d male… - flowerfornam : @donutcareabtu io privilegiata che l'ho già vista e domani li vedrò dal vivo ?????? - mozzar_elle : @cmoonimini incredibile ti ho riconosciuta per la stanza e non l'ho mai vista - arquer12 : RT @Cambiacasacca: Dove l'ho già vista sta scena? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho vista Il rider aggredito dai ragazzi: “Ho paura di perdere la vista, perché mi hanno picchiato?” Fanpage.it