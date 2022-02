Lega Serie A, 3 i candidati alla presidenza: elezione il 3 marzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Lega Serie A ancora in cerca del Presidente Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, la Lega di Serie A non è riuscita ancora ad eleggere il suo Presidente. Dopo il passo indietro di Carlo Bomoni, numero uno di Confindustria, che ha rinunciato alla candidatura, restano in corsa tre profili: Pier Ferdinando Casini (capo di gabinetto del Ministero della Cultura, Lorenzo Bini Smaghi (ex membro del Comitato esecutivo della BCE) e Mauro Masi (ex direttore generale Rai). L’assemblea elettiva è stata fissata per giovedì 3 marzo quando per eleggere il nuovo presidente basterà la maggioranza semplice: 11 voti su 20 club. Serie-a-800×0-c-default1L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) LaA ancora in cerca del Presidente Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, ladiA non è riuscita ancora ad eleggere il suo Presidente. Dopo il passo indietro di Carlo Bomoni, numero uno di Confindustria, che ha rinunciatocandidatura, restano in corsa tre profili: Pier Ferdinando Casini (capo di gabinetto del Ministero della Cultura, Lorenzo Bini Smaghi (ex membro del Comitato esecutivo della BCE) e Mauro Masi (ex direttore generale Rai). L’assemblea elettiva è stata fissata per giovedì 3quando per eleggere il nuovo presidente basterà la maggioranza semplice: 11 voti su 20 club.-a-800×0-c-default1L'articolo proviene da intermagazine.

