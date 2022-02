«Le truppe russe sono sbarcate a Odessa» | le bombe sulle città ucraine – Il video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Numerose fonti segnalano esplosioni nel porto disul Mar Nero. La Reuters annuncia che i soldati russiarrivati nellae a Mariupol. Anton Herashchenko, consigliere del Ministero dell’Interno ucraino, riportato dalla Nbc, dice che lee hanno attraversato il confine con Kharkiv. L’Ucraina ha annunciato la chiusura dello spazio aereo all’aviazione civile. Il ministero delle Infrastrutture ha deciso la chiusura dello spazio aereo motivandolo con «un rischio elevato per la sicurezza» in un comunicato pubblicato sul suo sito web. Alcune esplosioni a Kievstate segnalate dall’inviato della Cnn Matthew Chance. Altreudite a Dnipro. February 24, 2022 ...

Devo cambiare il mio appello: presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le. Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta ...L'esercito russo ha lanciato il temuto attacco all'Ucraina: lesono entrate a Odessa, nel Sud dell'Ucraina, a Mariupol che si affaccia sul mare d'Azov verso ...riferito le agenzie di stampa,...Subito si avvertono forti esplosioni nelle città ucraine, non solo al confine, ma fino a Odessa (dove sono sbarcate truppe), Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev, dove suonano le sirene e ...Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha però ribadito come l'invasione dei confini nazionali ucraini da parte delle truppe russe sia da considerarsi in pieno una "guerra di aggressione" e ha ...