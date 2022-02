Le reazioni sui social di personaggi e sportivi russi e ucraini all'invasione di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Su Twitter e Instagram tanti volti noti dei due Paesi si schierano contro la guerra Su Twitter e Instagram tanti volti noti di Ucraina e russia si sono schierati contro la guerra Leggi su it.mashable (Di giovedì 24 febbraio 2022) Su Twitter e Instagram tanti volti noti dei due Paesi si schierano contro la guerra Su Twitter e Instagram tanti volti noti di Ucraina ea si sono schierati contro la guerra

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Le reazioni dei mercati. La borsa di Mosca sprofonda a -45%. +25,5% per il gas, +41% per il… - MashableItalia : Le reazioni sui social di personaggi e sportivi russi e ucraini all'invasione di Putin #Ucraina #Ucrainarussia… - Robinruk1 : @ilDeriu temono reazioni sui giocatori. I russi mi sa che non son ben voluti in europa. - loris_assi : RT @TgLa7: #RussiaUkraineConflict Le reazioni dei mercati. La borsa di Mosca sprofonda a -45%. +25,5% per il gas, +41% per il brent. Sale a… - n0limet4ngere : RT @TgLa7: #RussiaUkraineConflict Le reazioni dei mercati. La borsa di Mosca sprofonda a -45%. +25,5% per il gas, +41% per il brent. Sale a… -