“Le ragazze del 1960” feat. Cristiana Polegri è il nuovo singolo di Franco Micalizzi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 25 febbraio è in radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali il singolo di Franco Micalizzi “LE ragazze DEL 1960” feat. Cristiana Polegri (New Team Music / Believe). “Nel 1960 ero una bambina – racconta Carla Vistarini, autrice del testo – ma il mondo folgorante di quelle ragazze colorate, cotonate, timide e avventurose insieme, povere ma belle, ricche di sogni, sullo sfondo di un boom che travolgeva tutto e tutti con la sua voglia di vivere, mi incantava. Bisognava cantarlo, quindi quel tempo, con lo spirito di oggi, anche per chi allora non c’era. E così ho scritto il testo di “Le ragazze del 1960?, sulla musica di Franco ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 25 febbraio è in radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali ildi“LEDEL(New Team Music / Believe). “Nelero una bambina – racconta Carla Vistarini, autrice del testo – ma il mondo folgorante di quellecolorate, cotonate, timide e avventurose insieme, povere ma belle, ricche di sogni, sullo sfondo di un boom che travolgeva tutto e tutti con la sua voglia di vivere, mi incantava. Bisognava cantarlo, quindi quel tempo, con lo spirito di oggi, anche per chi allora non c’era. E così ho scritto il testo di “Ledel?, sulla musica di...

