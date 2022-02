Le prime valutazioni militari sull’attacco russo in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una prima analisi (del tutto speculativa) dell’operazione russa in corso in Ucraina sembra mostrare quello che viene definito un breve e intenso “initial period of war“, il quale può produrre effetti decisivi anche prima che le forze di terra siano completamente impegnate. Le armi a distanza – bombe, missili a guida di precisione – sono scatenate contro le forze nemiche e le infrastrutture che sostengono la Difesa: basi militari, unità avanzate dispiegate, siti di protezione aerea, campi d’aviazione e porti, nodi di trasporto chiave, depositi di carburante, obiettivi di comando e controllo, centrali elettriche, anche le organizzazioni locali di informazione. “L’obiettivo è quello di costringere il governo nemico a capitolare rapidamente”, come spiega in un report la Rand Corporation. L’impatto psicologico è destinato a superare il livello dei danni ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una prima analisi (del tutto speculativa) dell’operazione russa in corso insembra mostrare quello che viene definito un breve e intenso “initial period of war“, il quale può produrre effetti decisivi anche prima che le forze di terra siano completamente impegnate. Le armi a distanza – bombe, missili a guida di precisione – sono scatenate contro le forze nemiche e le infrastrutture che sostengono la Difesa: basi, unità avanzate dispiegate, siti di protezione aerea, campi d’aviazione e porti, nodi di trasporto chiave, depositi di carburante, obiettivi di comando e controllo, centrali elettriche, anche le organizzazioni locali di informazione. “L’obiettivo è quello di costringere il governo nemico a capitolare rapidamente”, come spiega in un report la Rand Corporation. L’impatto psicologico è destinato a superare il livello dei danni ...

La Russia ha iniziato l'invasione di tutta l'Ucraina

Un team europeo di cyberdifesa in Ucraina per rispondere alle minacce informatiche della Russia Sei paesi dell'Unione hanno risposto a una richiesta di aiuto di Kiev e forniranno le competenze dei loro esperti per fronteggiare le minacce di una guerra ibrida ...

