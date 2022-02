Le nuove sanzioni dell’Europa per strozzare l’economia russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Putin ha «riportato la guerra in Europa» accusa la Ue, con una «vergognosa violazione dell’ordine internazionale». Di fronte all’attacco contro l’integrità dell’Ucraina, i 27, riuniti ieri sera in un Consiglio straordinario, presentano un «pacchetto massiccio» di sanzioni, in coordinamento con Usa, Canada, Gran Bretagna, Giappone, Australia, Norvegia. Sono le più severe mai prese, una seconda ondata dopo le prime decisioni del 22 febbraio, che erano la tappa iniziale di un intervento «graduato»: adesso si tratta «di limitare drasticamente l’accesso della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Putin ha «riportato la guerra in Europa» accusa la Ue, con una «vergognosa violazione dell’ordine internazionale». Di fronte all’attacco contro l’integrità dell’Ucraina, i 27, riuniti ieri sera in un Consiglio straordinario, presentano un «pacchetto massiccio» di, in coordinamento con Usa, Canada, Gran Bretagna, Giappone, Australia, Norvegia. Sono le più severe mai prese, una seconda ondata dopo le prime decisioni del 22 febbraio, che erano la tappa iniziale di un intervento «graduato»: adesso si tratta «di limitare drasticamente l’accesso della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

