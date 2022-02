Le immagini dell’attacco russo in Ucraina nelle stories di Cecilia Sala

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo scenario che tutti volevano evitare si sta, purtroppo, profilando dalle 4 circa di questa mattina (ora italiana), quando la Russia ha ufficialmente invaso l’, in quella che il presidente Putin ha spiegato essere “un’operazione militare speciale” ma che, a tutti gli effetti, ha il sapore di una dichiarazione di guerra. È stato lo stesso presidentead annunciare l’attacco, proprio mentre era in corso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e le prime notizie che arrivano parlano di attacchi in tutto il territorio ucraino, con le truppe russe che entrano anche dalla vicina Bielorussia e dalla Crimea. I video che cominciano ad arrivare dall’sono ovviamente piuttosto impressionanti, ma occorre, allo stato attuale delle cose, prendere tutto con estrema cautela, perché non ci sono fonti indipendenti che siano in grado di ...