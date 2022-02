Le famiglie italiane investono sempre di più per far laureare i figli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che l’investimento migliore sia quello nel capitale umano lo si sente dire da decenni nei dibattiti politici, nei convegni, ai congressi di partito. È una frase che mette d’accordo Confindustria e sindacati, destra e sinistra, europeisti e sovranisti. Come tante affermazioni simili, naturalmente il suo destino è quello di rimanere un’enunciazione vaga con rare applicazioni reali, visti anche i numeri del bilancio statale e la percentuale destinata all’istruzione. Eppure c’è qualcuno che sembra averla presa sul serio negli ultimi anni: le famiglie. Da tempo l’ammontare complessivo delle loro spese delle famiglie per la formazione dei figli è in crescita costante. Lo rileva Cerved, che mette a confronto la spesa pubblica e quella privata per il welfare inteso in senso molto largo, quindi comprendendo tutto ciò che riguarda l’assistenza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che l’investimento migliore sia quello nel capitale umano lo si sente dire da decenni nei dibattiti politici, nei convegni, ai congressi di partito. È una frase che mette d’accordo Confindustria e sindacati, destra e sinistra, europeisti e sovranisti. Come tante affermazioni simili, naturalmente il suo destino è quello di rimanere un’enunciazione vaga con rare applicazioni reali, visti anche i numeri del bilancio statale e la percentuale destinata all’istruzione. Eppure c’è qualcuno che sembra averla presa sul serio negli ultimi anni: le. Da tempo l’ammontare complessivo delle loro spese delleper la formazione deiè in crescita costante. Lo rileva Cerved, che mette a confronto la spesa pubblica e quella privata per il welfare inteso in senso molto largo, quindi comprendendo tutto ciò che riguarda l’assistenza ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Talmente bravi che hanno messo famiglie e imprese italiane in ginocchio. #governodeimigliori #governodeipeggiori - Seevyful : RT @silviadilillo: Le famiglie italiane stanno ricevendo bollette del gas tra gli 800 e i 1000 € e ancora non abbiamo avviato un serio diba… - Paolo_Tamagnini : @AntalJonathan @CanonF1 Perché nelle famiglie italiane si parla o in dialetto o con dei dialettismi - LimontaFederico : RT @PercheCazzo: #CONTANTE Perché Fratelli d’Italia ha riportato il tetto all’uso del contante a 2000€, e lo ha fatto “per il bene di attiv… - doctorgis84 : RT @PercheCazzo: #CONTANTE Perché Fratelli d’Italia ha riportato il tetto all’uso del contante a 2000€, e lo ha fatto “per il bene di attiv… -