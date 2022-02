Le banche italiane adesso tremano: sono le più “esposte” del mondo ai capitali degli oligarchi russi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Prestiti e finanziamenti complessivi per 25,3 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono quasi 6 miliardi di garanzie: è questo il “peso” finanziario della russia sulle principali banche italiane, che oggi tremano, alla luce degli scenari di guerra che divampa in Ucraina e dell’inizio della guerra delle sanzioni e delle ritorsioni. Oggi Repubblica dà le cifre inquietanti che spiegano come gli istituti di credito italiano siano i più “esposti” agli oligarchi russi in termini di prestiti e garanzie, partecipazioni azionarie e incroci societari. La russia tiene in ostaggio le banche italiane Le banche “esposte” sono quelle più importanti, Unicredit e Intesa Sanpaolo in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Prestiti e finanziamenti complessivi per 25,3 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono quasi 6 miliardi di garanzie: è questo il “peso” finanziario dellaa sulle principali, che oggi, alla lucescenari di guerra che divampa in Ucraina e dell’inizio della guerra delle sanzioni e delle ritorsioni. Oggi Repubblica dà le cifre inquietanti che spiegano come gli istituti di credito italiano siano i più “esposti” agliin termini di prestiti e garanzie, partecipazioni azionarie e incroci societari. Laa tiene in ostaggio leLequelle più importanti, Unicredit e Intesa Sanpaolo in ...

