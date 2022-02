Lazio-Porto, Sarri: "Se si guarda ogni fermo immagine, allora è sempre rigore" (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Lazio, all'Olimpico, racimola solo un pareggio per 2-2 contro il Porto, un risultato che non è sufficente per superare il turno di Europa League. In conferenza stampa, mister Sarri ha detto la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) La, all'Olimpico, racimola solo un pareggio per 2-2 contro il, un risultato che non è sufficente per superare il turno di Europa League. In conferenza stampa, misterha detto la...

Advertising

FCPorto : ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-… - _Morik92_ : Nel giro di un anno, il #Porto ha eliminato #Juve, #Lazio e #Milan nel girone di Champions. Ha vinto tre volte su t… - EuropaLeague : Lazio or Porto? ?? #UEL - zazoomblog : La Lazio fa il possibile col Porto non basta: 2-2 - #Lazio #possibile #Porto #basta: - ciaorinoclub : -